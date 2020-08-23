شكرا لقرائتكم خبر عن 433 مشاركاً في سباق «ياس مول» المجتمعي للجري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سباق «ياس مول» المجتمعي للجري، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي، صباح الجمعة، برعاية ماراثون أدنوك أبوظبي، مشاركة 433 متسابقاً ومتسابقة، ضمن فعاليات وأنشطة مهرجان أبوظبي الرياضي، التي تقام بشعار: «لياقتك في أبوظبي»، ووفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية.

وشارك في مسافة الـ 2.5 كم 92 متسابقاً، فيما شارك 212 متسابقاً في سباق 5 الـ 5 كم، إلى جانب مشاركة 129 متسابقاً في سباق الـ 10 كم، وشهد السباق مشاركة 116 مواطناً، وهي أعلى نسبة مشاركة بحسب الجنسية، تلتها الجنسية البريطانية بواقع 93 مشاركاً، وأكثر فئة عمرية شاركت في السباق هي الفئة العمرية ما بين 35 و40 سنة بواقع 92 متسابقاً ومتسابقة.

وفازت المواطنة عزة الغنيمي بلقب السباق المفتوح لمسافة 2.5 كم «إناث»، وقطعت مسافة السباق بزمن 12:31 دقيقة، فيما فاز بفئة «الرجال» الكازاخستاني ستانيسلاف بويوكوف 09:45 دقيقة، وفازت بالسباق المفتوح لمسافة 5 كم «إناث» الأمريكية انسليما الينجوود في زمن 20:26 دقيقة، وحقق المركز الأول في فئة الرجال الأمريكي يوسف رشدي محققاً زمناً قدره 17:40 دقيقة، وفي سباق 10 كم فازت الروسية ليليا شاريفولينا بالمركز الأول محققة زمناً قدره 47:09 دقيقة، كما فاز النيجيري أودو يحيى بالمركز الأول للرجال بزمن 35:38 دقيقة.

وقال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: نحن حريصون على تقديم الأنشطة التي تحقق التفاعل المجتمعي، وتعزز تواصله بالرياضة، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل جميع المشاركين والمنظمين؛ لمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجد، فخرجت النسخة الثالثة والأخيرة ضمن مهرجان أبوظبي الرياضي من السباق بأبهى حلة، وبمشاركة مجتمعية كبيرة ومميزة.