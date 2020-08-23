مواجهات مباشرة تجمع المهددين بالهبوط في الدوري السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يتواصل الصراع من أجل البقاء في دوري المحترفين السعودي عندما يلتقي الاثنين اتحاد جدة مع الفيحاء، والحزم مع الفتح في افتتاحية الجولة 27 التي تشهد أيضاً لقاءين آخرين يجمعان الرائد الطامح إلى المركز الرابع بالاتفاق الباحث عن تأمين مركزه في المنطقة الدافئة والحال ينطبق على مواجهة الشباب وأبها.

في حين تتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى صراع المقدمة حيث يستضيف الهلال المتصدر الفيصلي والنصر الوصيف يستقبل العدالة، في لقاءين من شأنهما تحديد قادم المنافسة بحسم هلالي للقب أو بقاء لحظوظ النصر الذي يلزمه مواصلة الفوز وانتظار هدايا أخرى تضاف لفوز الأهلي على الهلال في الجولة الماضية.

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة في جدة مواجهة الاتحاد والفيحاء، ولا مجال للقسمة ولا خيار غير الفوز لكليهما من أجل إحياء الآمال بالابتعاد عن الخطر المحدق.

ويحتل الاتحاد المركز 12 متأخراً بنقطتين عن الفيحاء الحادي عشر برصيد 29 نقطة، والأخير إذا فاز سيقترب من المنطقة الدافئة، علماً أن لقاء الذهاب فاز به الفريق الفيحاوي 4-1، ما يجعل العميد يبحث عن إصابة عصفورين بحجر؛ تحقيق الفوز ورد الاعتبار.

ويمر الاتحاد بتحسن أسفر عن فوز على الاتفاق وتعادل مع الفيصلي في آخر مواجهتين، بينما اكتفى الفيحاء بتعادلين أمام الشباب وضمك.

ويعول البرازيلي كاريلي مدرب الاتحاد على نجمه الدولي فهد المولد لقيادة كتيبة النمور، وفي الجانب الآخر يقود التشيلي فيلانويفا اللاعب السابق في الاتحاد كتيبة البرتغالي سيماو مدرب الفيحاء.

وعلى ملعبه في الرس يستضيف الحزم الثالث عشر الفتح الرابع عشر، وما يقال عن لقاء الاتحاد والفيحاء يتكرر عن هذه المباراة، ويمتلك الحزم 27 نقطة مقابل 26 نقطة للفتح، ولا حلول مرضية في هذا التوقيت غير الفوز.

وكان الحزم قد عاد في الجولة السابقة بانتصار ثمين من ملعب أبها بهدفين دون رد، واكتفى الفتح بالتعادل 1-1 مع الاتفاق.

وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام يحل الرائد السادس بـ42 نقطة ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق الذي فقد 5 نقاط من 6 ممكنة في آخر جولتين، ويسعى الأول للظفر بالنقاط الثلاث للتقدم للمنافسة على المركز الثالث الذي يحتله الوحدة حتى الآن برصيد 45 نقطة.

وعلى ملعبه داخل المقر يستضيف الشباب أبها وكلاهما يسعى لتحسين الصورة بعد النتائج المتراجعة التي أدت إلى خسارة أبها 3 مباريات متتالية، وتعثر الشباب بتعادل أمام الفيحاء وخسارة من الرائد.

على صعيد آخر قدم التعاون المهاجم الأسترالي ميتشل ديوك «29 عاماً» ليصبح ثالث لاعب أجنبي يتم التعاقد معه في الميركاتو الصيفي في إطار تحرك إدارة السكري لترميم الفريق القابع في المركز العاشر بعد أن كان في الموسم الماضي ثالث الدوري وبطلاً لكأس الملك.