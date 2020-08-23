الفلاح يتعاقد مع الزعابي مدرباً للفريق ويضم الياباني هياتو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يواصل فريق نادي الفلاح لكرة القدم تحضيراته المكثفة لموسمه الاول في دوري الدرجة الأولى، وعقد الفريق عدداً من الصفقات على مستوى اللاعبين والاجهزة الفنية، ويتدرب الفريق بملعب نادي بني ياس القديم، بمعنويات عالية وبمشاركة جميع اللاعبين، وبحضور يوسف إسماعيل الحمادي رئيس مجلس الإدارة وحسين المنهالي رئيس شركة كرة القدم.

وحرصت إدارة النادي على التعاقد مع المدرب الوطني الزعابي عبيد لقيادة الفريق في الموسم المقبل وتم الاتفاق مع اللاعب الياباني هياتو واكينو (28 عاماً)، الذي يشارك في تدريبات الفريق وسيتم التعاقد معه رسمياً خلال الاسبوع الجاري.

وكان النادي اتفق مع المدرب المصري محمد الشرقاوي على تدريب الفريق، ولكن الصفقة لم تكتمل للاختلاف على بعض بنود العقد.

وأكد يوسف اسماعيل الحمادي رئيس مجلس إدارة النادي، أن الإدارة اتفقت على إسناد مهمة تدريب فرق النادي الثلاث الى طاقم وطني، ووقع الاختيار على المدرب أديب عبيد لقيادة الفريق الاول ودرويش الحمادي لفريق 17 سنة، وحسن جاسم لحراس المرمى، مؤكداً على قدرتهم على أداء المهمة بنجاح مع الفريق في موسمه الاول في دوري الهواة.

وقال: عبيد لاعب الوحدة السابق مدرب مؤهل يحمل الرخصة A وهو مدرب شاب وطموح رأت الادارة أنه الأنسب لتولى المهمة، والادارة تعكف على وضع اللمسات الاخيرة للتعاقد مع الياباني هياتو واكينو الذي يتمتع بخبرة كبيرة مع عدد من الاندية اليابانية والاوربية ويلعب في مركز صناعة اللعب.

وأكد الحمادي أن الإدارة تعمل على توفير كل عوامل النجاح للفريق ليقدم أفضل المستويات ويحرز أفضل النتائج في دوري الدرجة الأولى، وقال: مجلس الادارة يواصل التجهيزات للموسم الجديد لتوفير كل الاحتياجات في مقدمتها حسم التعاقدات على مستوى المحليين والاجانب والجهاز الفني إضافة الى الجوانب الادارية والوفاء بكل المتطلبات من قبل اتحاد كرة القدم.

وأعلن أن الفريق عقب الاعلان عن البوروتوكول الصحي من قبل اتحاد كرة القدم سوف يخوض عدداً من المباريات الودية على حسب البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني الجديد.