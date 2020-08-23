«دولي الجودو» يصدر بروتوكولاً صحياً لعودة النشاط

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم اتحاد المصارعة والجودو، تعميم الاتحاد الدولي للجودو بشأن كيفية استئناف النشاط في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى تجميد كافة بطولات وأنشطة الاتحاد الدولي للجودو منذ فبراير الماضي، موضحاً إمكانية استئناف النشاط في نوفمبر المقبل، وسط ضوابط صارمة للحد من خطورة انتشار الوباء.

وذكر محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، أن تعميم الاتحاد الدولي للجودو يتضمن أكثر من 100 فقرة، وتضمن البروتوكول الصحي الذي يجب أن يتبع في حالة إعادة برمجة النشاط، كما شمل الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها عند استضافة وتنظيم بطولات الاتحاد الدولي للجودو الذي وافق على ترحيل بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو التي كان مقرراً لها اعتباراً من 22 أكتوبر 2020 المقبل لتقام في أكتوبر 2021.

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