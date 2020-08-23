دبا الحصن يعلن إنشاء أكاديمية حديثة في كرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبا الحصن: نزار جعفر

وقع دبا الحصن اتفاقية تعاون مع مؤسسة ريبس للاستشارات والدراسات الرياضية لإنشاء أكاديمية رياضية بمواصفات فنية أوربية والإشراف على تأسيس وتأهيل لاعبي المراحل السنية لكرة القدم فنياً وبدنياً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي بمقره بدبا الحصن مساء أمس الجمعة، بحضور إبراهيم سعيد الدرمكي رئيس مجلس الإدارة وممثلي المؤسسة الرياضية وعدد من مدربي الفرق الرياضية بالنادي، وتنص الاتفاقية على استقطاب المواهب وتطبيق المعايير الدولية للاحتراف الرياضي وتطوير المستوى الفني للاعبين لتحقيق أفضل النتائج، والعمل على رفد الفريق الأول والمنتخبات الوطنية بالمواهب الكروية الصاعدة.

وأكد إبراهيم الدرمكي أن الهدف من إنشاء أكاديمية بمواصفات أوروبية للإشراف فنياً وبدنياً على فرق المراحل السنية بالنادي، هو الاهتمام باللاعبين الصغار والناشئين، ليكونوا دعامة للفريق الأول والمنتخبات الوطنية في الأعوام المقبلة، وكشف الدرمكي عن أن الفريق الفني الذي سيتولى مهمة الإشراف على الأكاديمية والإعداد البدني والفني هم: الاسباني موريس باغنيلو مدير المؤسسة، ومواطنه والتر باندياني المدير الفني، بالإضافة إلى الإيطالي أندريه ماريجير المدرب العام، مشيداً بالسيرة الذاتية لأعضاء الفريق.

وعبر الدرمكي عن تطلعات النادي الحصناوي نحو تحقيق نتائج متميزة في المستقبل القريب، وأشار إلى أن المطلوب من الفريق حالياً تحقيق البرنامج الزمني والفني الذي تم الإنفاق عليه بالطريقة الصحيحة قبل البحث عن النتائج، وتوجه بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال الحزامي، لاهتمامه المتواصل وزيارته المتكررة لكل أندية الإمارة، وتذليل العقبات حتى تؤدي دورها المنوط بها على أكمل وجه.

من جانبه أعرب الإسباني موريس باغنيلو مدير المؤسسة، عن سعادته بالعمل مع نادي دبا الحصن وأشاد باحترافية مجلس إدارة النادي لافتاً إلى أن الاكاديمية ستكون بمثابة المنزل الخاص باللاعبين في النادي عبر توفير كل وسائل الترفيه والاحتياجات الرئيسية للاعبين الصغار للتجمع معا أكثر وقت ممكن داخل الأكاديمية مع استخدام أحدث التقنيات في مجال التدريب وصقل المواهب والمهارات الفنية مما يؤهل لبناء قاعدة قوية من اللاعبين لرفد فرق النادي باللاعبين المميزين، وقال إن النادي يمكنه مستقبلا الاتجاه إلى الاستثمار في فرق المراحل السنية والذي تتبعه العديد من الأندية الأوربية والعالمية.