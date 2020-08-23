«الشارقة الرياضي» ينظم ورشاً توعوية في الألعاب الفردية والجماعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم مجلس الشارقة الرياضي برنامج الورش التوعوية في قواعد الألعاب الفردية والجماعية، غداً الأحد، عبر برنامج الاتصال المرئي «زوم» لما يقارب من 400 منتسب من مدربين وإداريين ومشرفين وحكام في أندية الإمارة الباسمة، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل بالتعاون مع الاتحادات المحلية ضمن مبادرات المجلس المستمرة لتطوير الرياضة بالإمارة الباسمة، وجهوده للارتقاء بالكوادر، حيث تستهدف هذه الورش الأجهزة الإدارية ومدربي الألعاب لمختلف المراحل ومشرفي الألعاب والإداريين والراغبين في الانتساب للكادر التحكيمي من أندية الإمارة.

تقام الورش في ألعاب كرة القدم وكرة قدم الصالات وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة والسباحة والقوس والسهم والكاراتيه والدراجات الهوائية وكرة الطاولة، بتقديم مجموعة من المراقبين الدوليين لمناقشة آخر التحديثات لقانون التحكيم الدولي في كل لعبة وما طرأ عليها من تعديلات، كما ستتم مناقشة مختلف الأمور الفنية والمستجدات المتعلقة بهذه الألعاب.

وأوضح عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن تنظيم الورش يأتي من منطلق دور المجلس لتطوير القطاع الرياضي والكوادر العاملة به بما يتوافق مع استراتيجية المجلس

وقال: تتواصل مبادرات المجلس في مختلف المجالات التي تنضوي تحتها بما يسهم في التطوير ومواكبة المستجدات في الساحة الرياضية والعمل على اكتساب الخبرات، وتعزيز قدرات الكوادر الفنية والإدارية وإطلاعهم على آخر التعديلات في القوانين الدولية، بجانب نشر الثقافة الرياضية الصحيحة، والتقليل من الظواهر السلبية الناتجة عن عدم فهم القانون بشكل سليم، وتشجيعاً ودعماً للكادر التحكيمي المواطن في الإمارة، وتزويد الاتحادات المحلية بكوادر تحكيمية شابة جديدة.

من جانبه، أوضح نبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس تفاصيل الورش والمحاضرين، حيث سيتم تقديم ورشة كرة القدم من خالد الدوخي الحكم الدولي السابق والمحاضر والمقيم بالاتحاد الآسيوي للتعريف بالتحديثات الجديدة في القانون والإشكاليات القانونية وتزويد الاتحادات بكوادر تحكيمية جديدة، فيما سيحاضر في لعبة كرة اليد صالح محمد بن عاشور عضو لجنة الحكام والقانون بالاتحاد الدولي، على أن يقدم ورشة كرة السلة حسين البلوشي الحكم والمراقب الدولي، وسيحاضر حامد الروسي الحكم الدولي في لعبة كرة الطائرة، أما ورشة لعبة كرة قدم الصالات، فسيتم تقديمها من عبدالله إسحاق الشحي عضو اللجنة التنفيذية في كرة قدم الصالات ورئيس لجنة الحكام.

أما بالنسبة للألعاب الفردية، فسيحاضر في لعبة الكاراتيه حميد شامس عضو مجلس اتحاد الكاراتيه الإماراتي للحديث عن القوانين الجديدة في اللعبة، ويحاضر في لعبة كرة الطاولة فيصل محمد الحكم الدولي، على أن تحاضر في لعبة القوس والسهم زينب أخلاقي رئيس لجنة الحكام، بينما ستكون ورشة الدراجات من تقديم الشيخ سيف سرور الشرقي الحكم والمراقب الدولي ومشرف الحكام، فيما يتولى الحديث في ورشة السباحة السيد طارق محمد آل علي الحكم الدولي.