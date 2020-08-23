معسكر مغلق لفريق الإمارات في دبي استعداداً للموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات في معسكر مغلق في دبي اليوم السبت ويستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، ويخوض خلاله الفريق عدداً من المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد.

وسيرأس خليل ابراهيم الطويل عضو مجلس الإدارة مشرف عام الفريق بعثة المعسكر وتضم قائمة المعسكر المدرب الفني جوجيكا والجهازين الفني والإداري وعدد 26 لاعباً.

وأكد خليل الطويل أن إدارة النادي برئاسة محمود الشمسي استقرت على أن تكون دبي هي مقر معسكر الفريق هذا العام بعد أن تابعت عن قرب أفضلية المكان جغرافياً مع توافر الخدمات كافة التي يحتاجها الفريق خلال المعسكر وأيضاً نظراً لظروف جائحة كورونا التي يمر بها العالم وصعوبة السفر للخارج.

وأوضح الطويل أن المدرب جوجيكا أعد خططاً تدريبية صباحية ومسائية لرفع معدلات اللياقة للاعبين وبرنامجاً تدريبياً لرفع المستوى الفني والتكتيكي للاستعداد الأمثل لخوض الاستحقاقات المقبلة، وقال إن اللاعبين أظهروا تجاوباً رائعاً خلال المرحلة الأولى الداخلية وسيحاولون تقديم كل ما لديهم للظهور بصورة مشرفة خلال الموسم الجديد مبيناً أن الفريق سيخوض عدداً من المباريات الودية مع بعض أندية الدولة.