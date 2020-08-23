شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف 16 مليون جنيه للاعبيه قبل مباراة القمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صرف 16 مليون جنيه للاعبي الفريق الكروي الأول قبل ساعات من مباراة القمة أمام الأهلي في إطار مباريات الجولة 21 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. ووجه مرتضى منصور قبل يومين الجهاز الإداري للفريق بضرورة صرف مستحقات اللاعبين المالية قبل انطلاق مباراة الزمالك اليوم أمام الأهلي. مشدداً على أنه سيصرف دفعة الشهر المقبل قبل توجه الفريق الى المغرب لمواجهة الرجاء البيضاوي ودفعة أخرى ثالثة وأخيرة قبل مباراة العودة أمام نفس الفريق.

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