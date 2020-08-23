شكرا لقرائتكم خبر عن تحكيم مصري لقيادة مباريات في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً رسمياً من نظيره السعودي، يطلب فيه الاستعانة بطاقم تحكيم مصري لإدارة مباريات ببطولة الدوري السعودي.

وقال الاتحاد السعودي في خطابه إنه يرغب في الاستعانة بخدمات طاقم التحكيم المكون من جهاد جريشة «حكم ساحة»، والمساعدين، أحمد حسام طه وتحسين أبو السادات، للمشاركة في إدارة مباريات بالجولتين 29 و30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن جانبه وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب الاتحاد السعودي الشقيق، وسيغادر الطاقم إلى المملكة العربية السعودية مساء اليوم.

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