اتحاد الكرة المصري يكرّم محمد صلاح في نوفمبر

استقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة المصري على تكريم محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الانجليزى فى شهر نوفمبر المقبل وتحديداً قبل مباراتى توجو فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون، بعد قرار الاتحاد الافريقى إقامة المباراتين فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.

وتأكد بشكل نهائى حضور محمد صلاح إلى مصر فى شهر نوفمبر المقبل لخوض المباراتين مع المنتخب بعد تأكيد الكاف، لذا استقرت اللجنة الخماسية على تكريم محمد صلاح فى معسكر المنتخب كونه أول لاعب مصرى يفوز بلقب الدورى الانجليزى لكرة القدم.

ودارت مشاورات بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح خلال الفترة الماضية لتحديد موعد تكريمه الا أنه تعذر حضور اللاعب بسبب الاجراءات المتبعة فى إنجلترا للحد من انتشار فيروس كورونا وفى حالة حضوره لمصر يحتاج عند العودة لفترة عزل تصل إلى 14 يوماً، وهو ما جعله يؤجل حفل التكريم حتى أول تجمع رسمي للمنتخب.