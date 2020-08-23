شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إبراهيم مستمر مع القوة الجوية العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

جدد لاعب المنتخب العراقي الاول لكرة القدم أحمد إبراهيم عقده مع فريقه القوة الجوية بعد أن وقع عقداً رسمياً مع إدارة النادي. وذكرت الهيئة الادارية المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي في بيان، أن: اللاعب أحمد إبراهيم وقع عقداً رسمياً مع إدارة القوة الجوية بحضور قائد القوة الجوية رئيس النادي اللواء شهاب جاهد.

وأضافت: أحمد إبراهيم قدَّم شكره الى رئيس النادي والهيئة الإدارية المؤقتة متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عملهم.

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