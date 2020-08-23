اتحاد الكرة العراقي يسعى لتجديد عقد المدرب كاتانيتش

يسعى الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى الدخول في مفاوضات مع مدرب المنتخب

السلوفيني سريشكو كاتانيتش لتجديد عقده الذي ينتهي قريباً، وذكر مصدر في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم أن: عقد مدرب منتخب العراق الاول لكرة القدم، السلوفيني سريشكو كاتانيتش ينتهي في 3 سبتمبر المقبل، لذلك لابد من إجراء مفاوضات جديدة معه لتجديد العقد، حتى يتم حسم الامر في وقت مبكر قبل انطلاق المباريات المتبقية من التصفيات المزدوجة في العام المقبل.

وأضاف المصدر: الاتحاد العراقي لكرة القدم سيطالب بتخفيض الرواتب، مقارنة بالعقد الذي ينتهي الشهر المقبل.

وتشير التوقعات إلى أن المدرب كاتانيتش يرغب في الاستمرار في مهمته مع «أسود الرافدين» وربما يقدم بعض التنازلات حتى يكمل المهمة.