مرتضى منصور: وليد سليمان خلص على 3 لاعيبة وعبدالشافي الرابع..ولازم يتحاسب

قال المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، تعليقا علي فوز الأبيض على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء القمة بالدوري: "احمدوا ربنا أن الأوتوبيس موصلش في ماتش الدور الأول، لأن العيال الصغيرة كانت هتكسب، هو مش أسامة فيصل ده كان منهم ومصطفى محمد بردو، هما اللي جايبين النهاردة جونين من 3 أجوال".
وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك": أنا جاي أسعد الأعضاء بالمنشآت والجماهير بالبطولات، أنا عندي في الزمالك بدل الفريق إتنين، وميقلش فريق منهم عن التاني، وأمير مرتضى خلى سيد عبدالحفيظ عمال يلف حوالين نفسه في الماتش، وليد سليمان خلص على 3 لاعيبة وعبدالشافي الرابع، ولازم يتحاسب من اتحاد الكرة.
وتابع: الجميع سخر مني عندما تحدثت عن خاتم وليد سليمان، واليوم شارك بدون الختام ,معقبا: تقنية الفيديو رحمة من الله للأندية التي كانت "بتتفرم" من فريق واحد.
وأختتم "منصور" حديثه قائلا: يمكن ربنا كرمنا عشان الراجل الغلبان بتاع التين الشوكي اللي عوضناه.
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