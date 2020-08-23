"عماد متعب" يفتح النار على "مروان محسن": خدلك اجازة وابعد عن الكرة شويه

شن الكابتن عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق هجوما حادا علي مروان محسن بسبب اخطائه خلال مباراة نادي الزمالك بالجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري.

وقال "متعب" خلال الاستديو التحليلي للمباراة: انا مش فاهم مروان محسن دماغه كانت فين وبيفكر في إيه، وشك للملعب ووشك لمدافع الزمالك الي مغطي التسلل، ووشك لزميلك انت بتعمل ايه؟.

وأضاف موجحها حديثه لمروان: لازم تراجع نفسك يا مروان وتراجع حساباتك، مش عاوزك تزعل مني بس انت المشكلة عندك مش عند حد غيرك، انت بعيد ولو شايف ان في حاجة مش مسعداك في الملعب، لا انت الي مش مساعد نفسك يا مروان".

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وتابع: اطلب أجازة وابعد عن كرة القدم خالص لفترة تعيد فيها حساباتك من تاني يا مروان، انت لو مش عارف مكانك في الملعب جوة منطقة الجزاء الي هي أساس لعبك تبقى كارثة.

وحقق الزمالك فوزا هاما علي الاهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما علي ملعب ستاد القاهرة، زشهد اللقاء واقعة غريبة من مروان محسن الذي ترك تمريرة هامة لبادجي داخل منطقة الجزاء في مشهد غريب من المهاجم.