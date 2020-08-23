"فايلر" عن الخسارة امام الزمالك: انا محبط وغياب التوفيق السبب

عبر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن حزنه الشديد عقب ‏خسارة الفريق اليوم أمام الزمالك 3-1، في مباراة القمة التي تحمل رقم 120 في تاريخ لقاءات ‏الفريقين، والتي أقيمت على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة ‏الدوري الممتاز.‏

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: فكرنا في حلول خلال الشوط الثاني بعد ‏التأخر بهدف أمام الزمالك، وحاولنا تغيير طريقة اللعب من أجل إدراك التعادل وتعديل النتيجة، ‏ولكن بشكل عام لم نوفق في المباراة.‏

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وتابع: تغيير جونيور أجايي لأنه لم يكن جيدا بالشكل الكافي في الشوط الأول, مؤكدا انه لا يمكن تغيير كل لاعب غير موفق والأخطاء جزء من كرة القدم ولابد منح اللاعبين مزيد من الفرص.

وعن الانتقادات التي توجه لبعض اللاعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي رد قائلا: "درست صحافة وإعلام ولا أعتقد أن تلك الانتقادات تؤثر على أداء اللاعبين في الملعب, وشدد علي انه لا يشعر بالقلق قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.