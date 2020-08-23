سخر المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري من حارس مرمي الزمالك بسبب كثرة وقوعه في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز.
وكتب "ساويرس" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا: بصراحة حارس مرمى نادى الزمالك محمود جنش لازم يخش المجال السينمائى.
وحقق الزمالك فوزًا مهما على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة في الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري في اطار استعداد الفريقين لبطولة دوري ابطال افريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كثرة وقوعه في المباراة .."نجيب ساويرس" يسخر من "جنش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.