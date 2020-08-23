بسبب كثرة وقوعه في المباراة .."نجيب ساويرس" يسخر من "جنش"

سخر المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري من حارس مرمي الزمالك بسبب كثرة وقوعه في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب "ساويرس" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا: بصراحة حارس مرمى نادى الزمالك محمود جنش لازم يخش المجال السينمائى.

وحقق الزمالك فوزًا مهما على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة في الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري في اطار استعداد الفريقين لبطولة دوري ابطال افريقيا.