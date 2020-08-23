فاروق جعفر: هذا هو الزمالك القادم..ولاعبو الفريق ‏الأبيض ردوا على كل من انتقد مرتضى منصور

قال فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن لاعبو الفريق الأبيض ردوا على كل من انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، بالفوز على الأهلي بثلاثية في القمة 120.
وأضاف "جعفر" خلال تحليل لقاء القمة عبر فضائية "الزمالك" : هذا هو الزمالك القادم، زمالك مرتضى منصور، واللاعبون ردوا على جميع من انتقدوا رئيس النادي صاحب الفرح في قمة الليلة.
ووجه جعفر تهنئة لرئيس نادي الزمالك، على المجهود الذي يقوم به وأدواره الفعالة في قيادة النادي الأبيض.
جديرا بالذكر حقق الزمالك الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري.
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