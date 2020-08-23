فاروق جعفر: هذا هو الزمالك القادم..ولاعبو الفريق ‏الأبيض ردوا على كل من انتقد مرتضى منصور

قال فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن لاعبو الفريق ‏الأبيض ردوا على كل من انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة ‏النادي، بالفوز على الأهلي بثلاثية في القمة 120.‏

وأضاف "جعفر" خلال تحليل لقاء القمة عبر فضائية "الزمالك" : هذا هو الزمالك القادم، زمالك ‏مرتضى منصور، واللاعبون ردوا على جميع من انتقدوا رئيس النادي ‏صاحب الفرح في قمة الليلة.‏

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ووجه جعفر تهنئة لرئيس نادي الزمالك، على المجهود الذي ‏يقوم به وأدواره الفعالة في قيادة النادي الأبيض.‏

جديرا بالذكر حقق الزمالك الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري.