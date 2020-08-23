فليك يؤكد أن بايرن لن يغير أسلوب لعبه بسبب مبابي ونيمار

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







لشبونة: أكد مدرب بايرن ميونيخ الألماني هانزي فليك السبت أن فريقه لن يغير أسلوب لعبه بسبب نجمي باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال فليك في مؤتمر صحافي عشية المباراة النهائية في العاصمة البرتغالية لشبونة "الضغط العالي هو الأسلوب الذي يميزنا. نترك مساحة صغيرة للفريق الخصم ولكن بطبيعة الحال المساحة خلف خط دفاعنا كبيرة. لقد شاهدنا المباراتين ضد برشلونة (الإسباني) وليون (الفرنسي) في ربع ونصف النهائي على التوالي، وسيكون من المهم بالنسبة لنا غدا إغلاق الباب أمام تمريراتهم في العمق وعدم السماح لهم بالحصول على الكرات. بالطبع أننا نعرف أن باريس سان جرمان يملك لاعبين سريعين جدا، لكننا في الأشهر العشرة الأخيرة فرضنا فلسفتنا، الضغط عالياً كان ضمانة لنجاحنا، ولن نتغير أشياء كثيرة".

وفي هذا الصدد قال الدولي يوشوا كيميش "من الواضح أن مبابي ونيمار يملكان سرعة خارقة، وعلينا أن نكون حذرين، لأنهما دون شك يركضان بسرعة أكبر من بعض اللاعبين الآخرين. لكنني لا أعتقد أننا سنتقوقع في الدفاع".

وأردف فليك قائلا "نلعب ضد الأفضل. إنهم فريق كبير يتمتع بسرعة كبيرة ولاعبين جيدين جدا. ليس فقط في الهجوم، ولكن أيضا في الدفاع مع البرازيليين تياغو سيلفا وماركينيوس. لقد تلقت شباكهم خمسة أهداف فقط في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي نرى أن ليس فقط خط هجومهم هو الفعال، بل خط دفاعهم أيضا. لدينا خطة، وآمل أن نتمكن من تنفيذها. لا يمكننا الفوز إلا إذا كنا جميعا في مستوانا بنسبة 100٪، فقط هكذا".

وأوضح "نحن سعداء بمواجهة أحد أفضل الفرق في العالم، مع أحد أفضل المدربين. أنا سعيد بلقاء توماس (الألماني توخل مدرب سان جرمان) غدا، وأنا أقدره كثيرا كمدير فني لكرة قدم وكرجل".

عودة بافار وبواتنغ

وتابع "أنا سعيد، مثلنا جميعا، بعودة (المدافع الفرنسي) بنجامان بافار إلى المجموعة، وأنا أعلم أنه قدم موسما رائعا وأنه يفيدنا جدا، من خلال حالته الذهنية أيضا. لست مقتنعا بأنه جاهز بنسبة 100٪. اليوم (السبت) لا تزال هناك حصة تدريبية، ثم سأرى مع الجهاز الفني كيف سنختار التشكيلة".

وبخصوص المدافع جيروم بواتنغ الذي خرج مصابا في نهاية الشوط الأول من مواجهة ليون، قال فليك "سيتدرب اليوم. أنا مدرب يحب الانتظار حتى الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة لاتخاذ قرار. سنرى".

وأشاد فليك بمهاجميه الكرواتي إيفان بيريسيتش والفرنسي كينغسلي كومان والبرازيلي فيليبي كوتينيو، وقال "إيفان، فيليبي وكينغسلي لعبوا معنا بشكل جيد في هذه البطولة وأظهروا أهميتهم في صفوفنا. غدا سنخوض المباراة الثالثة في مدى أسبوع ويجب أن نأخذ في الاعتبار القوة المتبقية لدى كل منهم. سنقرر ذلك عقب الحصة التدريبية".

Advertisements

وأوضح كيميش أنه لا يعرف حتى الآن تشكيلة الفريق ملمحا إلى إمكانية "اللعب في مركز المدافع الأيمن" بدلا من خط الوسط.

"ميزة طفيفة لبايرن"

في المقابل، قال مدرب سان جرمان "في هذه المسابقة، اعتياد بايرن ميونيخ على بلوغ المباريات النهائية يعتبر ميزة طفيفة. لكنها ليست حاسمة، إنها مجرد ميزة طفيفة. إنه تحد كبير لكننا واثقون أيضا. لدينا شعور بأننا استحقينا مكاننا في النهائي. نحن مستعدون للقتال".

وأوضح توخل أن لاعبي الوسط الإيطالي ماركو فيراتي والسنغالي إدريسا غايي جاهزان لخوض مباراة الغد بعد التعافي من الاصابة، فيما يحوم الشك حول مشارة حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس.

وقال "ماركو (فيراتي) وإدريسا (غايي) تدربا معنا في الأيام القليلة الماضية بعد المباراة ضد لايبزيغ (3-0 في نصف النهائي) دون مشاكل. كلاهما جاهز". وأضاف "بالنسبة إلى كيلور، هذا شيء آخر. سيحاول (مساء السبت) التدريب لأول مرة بطريقة كاملة. سنتخذ القرار بعد ذلك".

وسيشكل غياب نافاس ضربة موجعة لباريس سان جرمان الساعي الى لقبه الاول في المسابقة القارية العريقة وذلك بالنظر الى الخبرة الكبيرة التي يملكها الدولي الكوستاريكي في دوري الابطال وتتويجه باللقب ثلاث مرات مع ريال مدريد الاسباني (2016 و2017 و2018).

وتابع توخل "أتحدث كثيرا مع كيلور حول هذا الأمر، خاصة قبل نصف النهائي. لدينا أيضا (الأرجنتيني) أنخل دي ماريا (توج مع ريال مدريد في 2014) ونيمار (في 2015 مع برشلونة)".

ودافع مبابي عن مدربه قائلا "سمعت الكثير عن المدرب، مثل أنه لا يتحكم في غرفة الملابس الخاصة بفريقه، وأنه لا يعرف كيف يدير النجوم ... الحقيقة، على ما أعتقد، هي هو أنه يحقق أفضل موسم في تاريخ النادي. لقد فزنا بكل الألقاب الممكنة، نحن في نهائي دوري أبطال أوروبا، نلعب مع لاعبين رائعين ... لقد تمكن من وضعنا جميعًا في حالة ذهنية جيدة. وبعد ذلك، بالطبع كانت هناك تقلبات وهذا يحدث لجميع المدربين في العالم. في باريس، نراى ذلك بسكل أكبر قليلا، هذا كل شيء. إنه حقا مدرب كبير جدا ونحن نثق به. سنلعب من أجله أيضا الأحد".