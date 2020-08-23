شاهد كيف استقبلت جماهير الزمالك "عريس القمة 120" أمام بوابة النادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبال خاص حظى به هداف الزمالك الصاعد، أسامة فيصل، الذى سجل هدف الأبيض الثالث فى شباك الأهلى، من جماهير الأبيض أمام بوابة نادى الزمالك. لمزيد من التفاصيل ومشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا..

الزمالك ضد الأهليوحسم نادي الزمالك القمة رقم 120 أمام الأهلي في لمزيد من التفاصيل ومشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا..الزمالك ضد الأهليوحسم نادي الزمالك القمة رقم 120 أمام الأهلي في الدوري المصري ، بفوزه 3-1، ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

وفاز فريق الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري ، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم ، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.





جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الأهليجاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين ولم تستغل فترة "جس النبض" طويلاً وبدأ الأهلي بشكل هجومي أكثر من الزمالك الذى أنحصر في وسط ملعبه ليترك الفرصة للأهلي الذى نشط عن طريق قفشة وبادجي وأجاي وكاد بادجي يُسجل هدف مُبكر في الدقيقة الخامسة بعدما ارتقى لأعلى وسدد برأسه أرتضمت بالقائم وواصل الأهلي ضغطه وأستحوذ على مجريات المباراة قبل أن يتعرض حمدي فتحي للأصابة ويتلقي العلاج ويستكملال المباراة بعدها يقود حازم أمام هجمة خطرة وأهدر بادجي فرصة أخرى للتسجيل بعدما سدد برأسه لكن أبوجبل تألق ووسط هجوم الأهلي رد الزمالك بهدف في الدقيقة 13 عن طريق أحمد سيد "زيزو" الذى تلقي تمريرة جيدة من بن شرقي أسكنها في شباك الشناوي.

تراجع أداء النادي الأهلي بشكل واضح بعد هدف الزمالك ونشط الأخير وتبادل لاعبيه الكرة في وسط ملعب الأهلي مُستغلاً سرعات زيزو بن شرقي وأوباما وحازم أمام وسط هدوء وتراجع واضح من جانب الأهلي.

محاولات الأهلي جاءت على فترات مُتباعدة عن طريق بادجي الذي سدد أكثر من كرة ومعه عمرو السولية وسدد الثنائي أكثر من كرة تصدى لها أبوجبل وتعرض حازم إمام لأصابة بسيطة تلقي العلاج منها إستكمل المباراة.

لم يتغير الحال كثيراً في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول في ظل التراجع الواضح للأهلي لعدم وجود قوة هجومية لاسيما في ظل تراجع مستوى أكثر من لاعب في الأهلي أمثال على معلول وقفشة ، ونال محمد هاني بطاقة صفراء للخشونة مع محمد عبد الشافي ، كما نال ديانج بطاقة صفراء للخشونة مع حمدي الونش مدافع الزمالك وإستمرت السيطرة الهجوية الخطرة للزمالك إلى أن إنتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.



الشوط الثاني الشوط الثاني Advertisements

بدأ الأهلي الشوط الثاني بنزول جيرالدو ووليد سليمان بدلاً من أجاي وديانج ، وضغط الأهلي في بداية هذا الشوط كما كان في الشوط الأول ونال حمدي فتحي بطاقة صفراء للخشونة مع ابوجبل.

ودفع كارتيرون المدير الفني للزمالك بمحمد أوناجم بدلاً من أحمد سيد "زيزو" ، واستمر اللعب وسط الملعب وتعاطف القائم مع أبوجبل حارس الزمالك بعدما تصدى لتسديدة من قفشة في الدقيقة 55.

وسقط وليد سليمان في منطقة جزاء الزمالك بعد عرقلة محمود علاء وطالب لاعبو الأهلي بإحتساب ضربة جزاء ولجأ الحكم الكرواتي لتقنية الفار ورفض إحتساب ضربة جزاء للأهلي وأمر بإستكمال اللعب.

واصل الأهلي الضغط ونجح ياسر أبراهيم في تسجل هدف التعادل في الدقيقة 62 بعدما إستغل "دربكة" دفاع الزمالك ، ودفع كارتيرون بكاسونجو بدلاً من أوباما.

وأشهر الحكم الكرواتي لعمرو السولية في الدقيقة 67 للخشونة مع بن شرقي ،وسدد الأخيرة ضربة حرة مباشرة بشكل جيد لكن محمد الشناوي تألق وأنقذ الكرة .

عاد الزمالك للسيطرة على مجريات المباراة وسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 72 بعدما إستلم الكرة بشكل جيد وسددها وسط رقابة من ياسر أبراهيم وينال مصطى محمد بطاقة صفراء بعدما خلع التي شيرت.

وخرج حمدي فتحي وقفشة وشارك بدلاً منهما مروان محسن وأحمد فتحي ، فيما شارك أسامة فيصل من الزمالك بدلاً من مصطفى محمد ومحمد عبد الغني بدلاً من حازم إمام ، ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء للأعتراض على قرارات الحكم وخرج محمد عبد الشافي للأصابة ونال أسامة فيصل بطاقة صفراء للخشونة .

وسجل أسامة فيصل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الخامسة بدل الضائع بعدما تلقي تمريرة رائعة من أوناجم ، وحاول الأهلي تسجيل لكن الزمالك كان أفضل ليستحق الأبيض الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.