شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شيكابالا يكشف توقعه هدف مصطفى محمد فى شباك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف محمود شيكابالا، قائد الزمالك، عن توقعه لإحراز مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، لهدفًا فى مرمى الأهلى، قبل المباراة التى جمعت بين القطبين مساء أمس، السبت، فى القمة 120، التى أقيمت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سيد زيزو، بالهدف الأول للأبيض، قبل أن يتعادل ياسر إبراهيم للأحمر، فيما أضاف مصطفى محمد الهدف الثانى لفريقه ثم أحرز أسامة فيصل الهدف الثالث لأبناء ميت عقبة، وجاء هدف مصطفى محمد بعدما غاب عن التهديف فى مباريات الزمالك الأخيرة بالدورى عقب استئناف مسابقة الدورى الممتاز.

ونشر شيكابالا فيديو لمحادثة بينه وبين مصطفى محمد قبل مباراة القمة أمام الأهلى، والتى توقع له خلالها بإحرازه هدفًا فى مباراة القمة وهو ما تحقق بالفعل خلال المباراة، فيما ظهر خلال المحادثة توجيه مصطفى محمد الشكر للأباتشى على تحفيزه ودعمه له قبل اللقاء، والذى كان له عامل التوفيق له فى اللقاء.

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من ناحية أخرى، وجه أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بالزمالك الشكر للاعبى فريقه بعد الفوز الكبير على غريمه التقليدى الأهلى، مضيفًا أن أتوبيس الزمالك وصل اليوم لإستاد القاهرة وعندما يأتى يحقق الفوز، مؤكدًا أن الفوز رد على الإشاعات التى طالت الفريق بوجود خناقات وأزمات داخل الفريق فى اليومين الماضيين مشيرًا أن الزمالك فريق واحد ومابنسمعش كلام حد.

وأشار المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك حديثه أن ناديه غنى ماديًا وفى حالة رغبته فى التعاقد مع أى لاعب فسيقوم بالتعاقد معه، مضيفًا أن مكافآة الفوز حاجة خاصة بين المستشار مرتضى منصور رئيس النادى واللاعبين.