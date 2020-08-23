شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري بعد فوز الزمالك: فايلر مدرب متميز.. وحراس القطبين لم يخطأوا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال عصام الحضري، حارس منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدرب جيد، مؤكدا في تصريحات تليفزيونية: "فايلر مدرب جيد ولكن كارتيرون نجح في هزيمته بفضل الأداء الجيد للاعبي الزمالك".
وتابع: "لا يمكن تقييم حراس القطبين في لقاء اليوم ولم يخضعوا لاختبارات حقيقية، ولا أحد منهم يتحمل أخطاء الأهداف".
فيما أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن لاعبو الفريق الأبيض ردوا على كل من انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، بالفوز على الأهلي بثلاثية في القمة 120.
وأضاف جعفر عبر شاشة قناة الزمالك:" هذا هو الزمالك القادم، زمالك مرتضى منصور، واللاعبون ردوا على جميع من انتقدوا رئيس النادي صاحب الفرح في قمة الليلة".
وقام جعفر بتخصيص تهنئة لرئيس نادي الزمالك، على المجهود الذي يقوم به وأدواره الفعالة في قيادة النادي الأبيض.
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