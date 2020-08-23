شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري بعد فوز الزمالك: فايلر مدرب متميز.. وحراس القطبين لم يخطأوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال عصام الحضري، حارس منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدرب جيد، مؤكدا في تصريحات تليفزيونية: "فايلر مدرب جيد ولكن كارتيرون نجح في هزيمته بفضل الأداء الجيد للاعبي الزمالك".

وتابع: "لا يمكن تقييم حراس القطبين في لقاء اليوم ولم يخضعوا لاختبارات حقيقية، ولا أحد منهم يتحمل أخطاء الأهداف".

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