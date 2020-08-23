شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يغيب عن الزمالك شهرين بعد كسر الترقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الجهاز الطبى للزمالك، عن حاجة محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، لمدة تتراوح من 6 أسابيع إلى ثمانية أسابيع بصورة مبدئية للعودة إلى الفريق بعد الكسر الذى تعرض له فى عظمة الترقوة حيث سيخضع لعملية جراحية لتثبيت الترقوة خلال الساعات القادمة، بعد نقله إلى المستشفى، عقب تعرضه للإصابة فى مباراة القمة 120 أمام الأهلى، والتى جمعت بين القطبين مساء أمس، السبت، فى القمة 120، التى أقيمت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سيد زيزو، بالهدف الأول للأبيض، قبل أن يتعادل ياسر إبراهيم للأحمر، فيما أضاف مصطفى محمد الهدف الثانى لفريقه ثم أحرز أسامة فيصل الهدف الثالث لأبناء ميت عقبة، وجاء هدف مصطفى محمد بعدما غاب عن التهديف فى مباريات الزمالك الأخيرة بالدورى عقب استئناف مسابقة الدورى الممتاز.





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وكان الجهاز الطبى لنادى الزمالك، نقل محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، للمستشفى للوقوف على حالته ورافقه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادى، حيث تأكد إصابة محمد عبد الشافى بكسر فى الترقوة فى الكرة المشتركة بينه وبين وليد سليمان لاعب الأهلى فى مباراة القمة.

من ناحية أخرى، وجه أمير مرتضى منصور، الشكر للاعبى فريقه بعد الفوز الكبير على غريمه التقليدى الأهلى، مضيفًا أن أتوبيس الزمالك وصل اليوم لإستاد القاهرة وعندما يأتى يحقق الفوز، مؤكدًا أن الفوز رد على الإشاعات التى طالت الفريق بوجود خناقات وأزمات داخل الفريق فى اليومين الماضيين مشيرًا أن الزمالك فريق واحد ومابنسمعش كلام حد.

وأشار المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك حديثه أن ناديه غنى ماديًا وفى حالة رغبته فى التعاقد مع أى لاعب فسيقوم بالتعاقد معه، مضيفًا أن مكافآة الفوز حاجة خاصة بين المستشار مرتضى منصور رئيس النادى واللاعبين.