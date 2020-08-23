شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا رفض مروان محسن استلام كرة بادجى.. زعلان ولا مش عارف مكانه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار مروان محسن مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، غضب واستياء جماهير وعشاق المارد الأحمر، بعدما رفض استلام الكرة التى مررها له زميله أليو بادجى، أمام الزمالك، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، فى القمة رقم 120 بين الفريقين، والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3 / 1.

وبالنظر لموقف مروان محسن من تمريرة بادجى، يتضح أن هناك احتمالين لا ثالث لهم، الاحتمال الأول أن يكون مروان محسن فاقد تركيزه ولم يدرك موقعه داخل المستطيل الأخضر، وإنه كان سيمثل خطورة بالغة على مرمى الزمالك إذا قام باستلام الكرة من بادجى خاصة وإنه كان بدون رقابة.

والاحتمال الثانى، وهو الأقرب، أن يكون اللاعب غضب من بادجى الذى قام بالاستحواذ على الكرة التى كان مررها الأنجولى جيرالدو قبل أن تصل لمروان، وبناءًا على هذا الغضب رفض مروان استلام الكرة مرة أخرى من بادجى معتقدًا إنه سيكون وقع فى مصيدة التسلل كونه كان مندفعًا ومنتظر أن يستلم تمريرة جيرالدو الأولى.

وفتح العديد من المحللين النار على مروان محسن بعد تلك الواقعة، حيث طلب عماد متعب مهاجم الأهلى السابق من مروان، أن يُعيد حساباته ويحصل على فترة أجازة ويبعد عن مجال كرة القدم لفترة حتى يستطيع العودة والعطاء مرة أخرى، كما علق الشيخ طه إسماعيل نجم الفريق السابق، على تلك اللقطة قائلاً: "مش بحب أهاجم حد، لكن هناك بعض اللاعبين كتير عليهم يلعبوا فى الأهلى".