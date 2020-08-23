شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة عاجلة لعبد الشافي بعد تأكد اصابته بكسر في الترقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل الجهاز الطبي لنادي الزمالك، محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق للمستشفي للوقوف علي حالته ويرافقه امير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة، وتأكد إصابة محمد عبد الشافي بكسر في الترقوة في الكرة المشتركة بينه وبين وليد سليمان لاعب الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، وسيخضع اللاعب لجراحة عاجلة خلال الساعات المقبلة.





فيما أكد حازم امام الظهير الأيمن للزمالك ان الفوز الذي حققه فريقه اليوم علي الأهلي بنتيجة 3/1 لم تكن بالصدفة وانما جاء نتيحة تعب ومجهود لاعبين وجهاز فني وإدارة النادي، ووجه حازم امام الشكر لجميع لاعبي الزمالك علي مجهود مباراة اليوم مؤكدا ان كل اللاعبين كانوا رجالة واجدوا ما عليهم.

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أضاف إمام أن الأهم هو فرحة جماهير الزمالك العظيمة.. موجها رسالة للجميع: "الناس بيقولوا إننا كسبنا السوبر بالصدفة وهو ليس الحقيقة حيث اثبتنا في الملعب تفوقنا.. متمنيا المزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة".

وفاز فريق الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري ، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم ، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.