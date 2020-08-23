شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لاعبو الزمالك رجالة والمباراة كانت بين فريقين كبيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن ناديه يمتلك مدير فني على أعلى مستوى واستطاع ان يرد على كل من شكك في قدراته خلال الفترة الماضية، أضاف مرتضى منصور خلال لقاء تلفزيوني من مقر نادي الزمالك أن لاعبيه رجالا استحقوا الفوز على الأهلي وأن المباراة كانت بين فريقين كبيرين لكن ناديه انتصر لأنه الأفضل.

وقال مرتضى منصور أنه لم يخسر من الأهلي سوى مرتين فقط خلال الفترة التي تولى فيها المسئولية كرئيس للنادي.

وأوضح رئيس نادي الزمالك أن أمير مرتضى استطاع التفوق على سيد عبد الحفيظ في المباراة والإعداد لها وأظهر قدرات كبيرة أشكره عليها لأنه تحمل ما يفوق طاقة البشر.

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وشدد مرتضى منصور أن ابنه أحمد مرتضى منصور ترك كل أمره حتى يجهز مبنى كرة القدم الذي يعد أفضل مكان يقوم بإعداد اللاعبين وبالتالي فلا يجوز أن يتحدث أحد عن أبناءه لما يقدمونه للجماهير وأعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وتحدث مرتضى منصور عن اللاعبين قائلاً بالاسم جميعهم رجالا قدموا أداء قوي واستطاعوا أن ينالوا نقاط المباراة.

وفاز فريق الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري ، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم ، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.