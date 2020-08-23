شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء واختلاف المعايير الأبرز فى لقاء القمة 120 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك × الأهلى

المسابقة : الدوري العام المصري الجولة الـ 21 بالدوري العام المصرى

الملعب: إستاد القاهرة

نتيجة المباراة: ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الزمالك

حكم المباراة: إيفان بيبيك

المساعد الأول: جوران باتاكى

المساعد الثاني: إيفيكا مودريتش

الحكم الرابع: فران يوفيتش

حكام الVAR: جوران جابريلو, توميسلاف بيتروفيتش

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة: إيفان بيبيك

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : لم ينجح الكرواتى إيفان بيبيك فى السيطرة على أحداث وسير المباراة نتيجة إختلاف المعايير فى العقوبات الإنضباطية والمخالفات الفنية بالإضافة إلى الإفتقاد إلى عنصر اللياقة البدنية والذى يتيح له التواجد فى المكان المناسب لاتخاذ القرار الصحيح ففى الدقيقة 58 يتغاطى الحكم عن إحتساب ركلة جزاء صحيحة للاعب الأهلى وليد سليمان الذى نجح فى لعب الكرة ومن ثم حدثت مخالفة بإهمال واضح من لاعب الزمالك محمود علاء داخل منطقة الجزاء, الحكم قريب من اللعبة ولايحتسب شئ ومن ثم يستدعيه الـ VAR لعمل مراجعة على المخالفة والحكم يصر على قراره بعدم وجود مخالفة وذلك يدل على إفتقار الحكم للمعايير الصحيحة للحكم على وجود المخالفات من عدمها.

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تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة

طبق الحكم عنصر إتاحة الفرصة فى الدقيقة 46 من الشوط الأول، عنصر اللياقة البدنية والتمرز : إفتقر الحكم الكرواتى لعنصر اللياقة البدنية ولم يتحرك بشكل جيد طوال أحداث شوطى المباراة حيث تداخل فى مسار اللعب أكثر من مرة كما أصطدمت الكرة به فى الدقيقة 49 وكان بعيدا عن معظم المخالفات وبالتالى أثر ذلك على مدى تقديره لها.

العقوبات الأنضباطية والبطاقات : أنذر الحكم محمد هانى فى الدقيقة 46 من الشوط الأول وذلك لتعطيل الهجوم الواعد ولكنه إنذار غير مستحق نظرا لأن الحكم قد أعطى بالفعل ميزة إتاحة الفرصة للاعبى الزمالك كما أنذر أليو ديانج وحمدى فتحى وأسامة فيصل فى الدقائق 88,50,49 للتهور وأنذر عمرو السولية فى الدقيقة 66 لتعطيل الهجوم الواعد وكلا من مصطفى محمد وأيمن أشرف فى الدقيقة 88,71 لخلع القميص والإعتراض على الحكم.

تقييم الحكمان المساعدان:

المساعد الأول : أشار على حالة تسلل فى الدقيقة 38 بتقدير صحيح .

المساعد الثاني : أشار علي حالات التسلل في الدقائق 42, 98 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

حكام الVAR: تدخل الـ VAR بشكل جيد فى الدقيقة 58 وذلك للإشارة إلى الحكم لوجود ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلى ولكن الحكم راجع المخالفة ولم يقر بوجود ركلة الجزاء.