حازم إمام: كارتيرون نجح فى الاختبار الأصعب و"طلع أذكى مننا "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد حازم إمام نجم الزمالك السابق بفكر وقدرات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض بعد تفوقه على فايلر في القمة، قائلا في تصريحات تليفزيونية في قناة أون تايم سبورتس، أن كارتيرون نجح في الاختبار الأصعب موضحا: "كلنا انتقدنا كارتيرون في مباراة نادي مصر، لكن في الحقيقة طلع أذكى من الجميع ورؤيته كانت الأفضل".

وانتقد الثعلب أداء جيرالدو مع الأهلي موضحا أنه لاعب لا يناسب أداء الأهلي، موضحا أن للاعب قرارات غريبة داخل الملعب ولا يلعب كرة جماعية.

حقق فريق الزمالك فوزا عريضا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد القاهرة الدولي، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري الممتاز هذا الموسم، لتصبح النتيجة تقدم الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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تمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل الهدف الأول للزمالك في مرمى الأهلي، في الدقيقة 13من زمن اللقاء، قبل أن يتعادل ياسر إبراهيم للمارد الأحمر في الدقيقة 62، ثم نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف الزمالك الثاني بالدقيقة 70، وختم أسامة فيصل مهرجان أهداف الأبيض بتسجيله الهدف الثالث للأبيض في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 وتلقى أول هزيمة، وسجل لاعبوه 53 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 42 نقطة بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.

كان لقاء الدور الأول بين الفريقين، انتهى بفوز الأهلي اعتباريا بهدفين دون رد، بعدما تخلف الزمالك عن الحضور لملعب المباراة، واعتبرته لجنة المسابقات باتحاد الكرة منسحبا من القمة، التي كان مقررا أن تجمع الفريقين فبراير الماضي.