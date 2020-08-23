شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يتحدث عن توقع والدته بالثلاثية قبل القمة .. وينفذ وعد العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك سعادته بالفوز الذي حققه الزمالك في مباراة القمة امام الأهلي بثلاثة اهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري، وقال أبو جبل في تصريح خاص : اتصلت بوالدتي قبل المباراة كعادتي قبل كل مباراة وسألتها علي توقعها فقالت لي ان الزمالك سيحقق المكسب بثلاثة أهداف.

وأضاف أبو جبل انه رد علي توقع والدته بأنه في حالة الفوز بثلاثية سيجعلها تؤدي مناسك العمرة تباركا بها، وقال أبو جبل انه سيبدأ علي الفور في إجراءات العمرة لوالدته.

من ناحية أخرى أكد حازم امام الظهير الأيمن للزمالك ان الفوز الذي حققه فريقه اليوم علي الأهلي بنتيجة 3/1 لم تكن بالصدفة وانما جاء نتيحة تعب ومجهود لاعبين وجهاز فني وإدارة النادي، ووجه حازم امام الشكر لجميع لاعبي الزمالك علي مجهود مباراة اليوم مؤكدا ان كل اللاعبين كانوا رجالة واجدوا ما عليهم.

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أضاف إمام أن الأهم هو فرحة جماهير الزمالك العظيمة.. موجها رسالة للجميع: "الناس بيقولوا إننا كسبنا السوبر بالصدفة وهو ليس الحقيقة حيث اثبتنا في الملعب تفوقنا.. متمنيا المزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة".

وفاز فريق الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري ، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم ، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.