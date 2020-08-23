شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي محمد يوجه رسالة لزوجته بعد هدفه اليوم في شباك الأهلي: وش السعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مصطفي محمد، لاعب نادي الزمالك، على توجيه رسالة لزوجته، بعد فوز فريقه اليوم بثلاثية في شباك الأهلي وتسجيله للهدف الثاني، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 21 على استاد القاهرة، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هي الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.

ونشر مصطفي محمد صورة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، بعد انتهاء المباراة بدقائق، يظهر من خلالها بصحبة زوجته وكتب قائلاً "وش السعد".

من ناحية أخرى، أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ان فريقه كان هدفه الفوز علي الأهلي وهو ما حدث بالفعل مشددا ان الفترة الماضية كانت مضغوطه بشدة بسبب التدريبات والمعسكرات المتتالية.

وقال كارتيرون :"نحاول انهاء الدوري في المركز الثاني استعادة فورمتنا ليست بالأمر السهل ونحاول الحفاظ علي مستوانا لشهور وليس في مباراة الأهلي فقط".

واضاف كارتيرون :"اصابة عبد الشافي قوية وتحتاج لفترة علاج طويلة ولست راضيا على ما حدث معه"

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واكد كارتيرون ان اصابة عبد الشافي علي مستوي الترقوة وتحتاج لفترة علاج طويلة.

واكد كارتيرون ان لعب فايلر بطريقه 4/3/3 هو امر منطقي لتعويض الاصابات كاشفا انه وضع الطريقه المناسبة للحد من عناصر خطورة الفريق الأحمر