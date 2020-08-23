شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 / 8 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 23 / 8 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة حرس الحدود والاسماعيلى على استاد المكس بالإسكندرية ومباراة وادى دجلة والاتحاد السكندري على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة حرس الحدود والاسماعيلى

تقام مباراة حرس الحدود والاسماعيلى في تمام الخامسة عصر اليوم الاحد على ستاد المكس بالإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الحرس بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة فيما تعادل الدراويش مع وادى دجلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل حرس الحدود المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى أيضاً.

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موعد مباراة وادى دجلة والاتحاد السكندرى

تقام مباراة وادى دجلة والاتحاد السكندرى في تمام التاسعة مساء اليوم الاحد على ستاد بتروسبورت في مواجهة يدخلها دجلة بعد التعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة فيما تأجلت مباراة الإتحاد مع المصرى في الجولة الماضية وشهد أخر ظهور لزعيم الثغر في المسابقة تعادلا بهدف لكل فريق مع الجونة.

ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاُ وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأحد من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.