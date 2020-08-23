طه إسماعيل: فايلر مش مركز مع الأهلى وبيفكر فى العروض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
انتقد طه اسماعيل نجم الأهلى السابق، فايلر المدير الفنى للأهلى عقب الخسارة أمام الزمالك فى مباراة القمة بنتيجة 3-1 ، وقال فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت :" فايلر مش مركز مع الأهلى من بعد ما رجع من الاجازة وبيفكر فى العروض ودا واضح على مستوى الفريق ودفع ثمنه اليوم".
وقال اسماعيل:" فايلر عمل شغل كويس فى الأهلى فى الدور الأول، وأطالبه باعادة ترتيب الأوراق سريعا واعادة الفريق لمستواه قبل مواجهة الوداد المغربى بدورى الأبطال الافريقي".
تابع:" الزمالك كان الأفضل بسبب الانتشار الجيد وخفة الحركة ويستحق الفوز، وللأسف محمد هانى كان سيء جدا وهناك عدد من اللاعبين لا يستحقون قميص الأهلى حاليا".
فيما أبدى أسامة فيصل مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سعادته بتسجيل هدف في مرمى الغريم التقليدي الأهلي.
وقال أسامة فيصل خلال تصريحات خاصة لقناة الزمالك الفضائية: "اعتدنا في الزمالك على مواجهة أي فريق وتربينا على ألا نخاف من أي منافس لذلك لم أشعر بالخوف مطلقاً في مواجهة النادي الأهلي".
وأضاف أسامة فيصل أنه سعيد بالهدف لأنه يأتي في وقت يتمناه أي لاعب شاب مع الزمالك أو فريق كبير ينتمي اليه خاصة وأنه في أعرق ديربي عربي وأفريقي.
وفاز الزمالك ضد الأهلي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بملعب استاد القاهرة الدولي.
وأهدى اللاعب الشاب الهدف الذي سجله الى شقيقه المريض الذي تمنى شفاءه.
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