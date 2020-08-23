شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: فايلر مش مركز مع الأهلى وبيفكر فى العروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتقد طه اسماعيل نجم الأهلى السابق، فايلر المدير الفنى للأهلى عقب الخسارة أمام الزمالك فى مباراة القمة بنتيجة 3-1 ، وقال فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت :" فايلر مش مركز مع الأهلى من بعد ما رجع من الاجازة وبيفكر فى العروض ودا واضح على مستوى الفريق ودفع ثمنه اليوم".

وقال اسماعيل:" فايلر عمل شغل كويس فى الأهلى فى الدور الأول، وأطالبه باعادة ترتيب الأوراق سريعا واعادة الفريق لمستواه قبل مواجهة الوداد المغربى بدورى الأبطال الافريقي".

تابع:" الزمالك كان الأفضل بسبب الانتشار الجيد وخفة الحركة ويستحق الفوز، وللأسف محمد هانى كان سيء جدا وهناك عدد من اللاعبين لا يستحقون قميص الأهلى حاليا".