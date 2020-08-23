ملف السبت.. ليلة بيضاء للزمالك.. إصابة عبد الشافي.. ومتعب ينتقد مروان محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم السبت 22 أغسطس 2020.
رسميا.. وزارة الرياضة توافق على طلب الأهلي للمساهمة في علاج مؤمن زكريا
مصدر يوضح لمصراوي مدة غياب عبد الشافي بسبب الإصابة
مرتضى منصور: هدمنا أساسات الأهلي بعرضنا لرمضان.. وكنت مسالم حتى خطف كهربا
مرتضى منصور يضع شرطان للموافقة على احتراف مصطفى محمد
كارتيرون: لن نفرط في الدوري.. ولست راضيًا عما حدث مع عبد الشافي
متعب منتقدًا مروان محسن:"خد إجازة".. و "كارثة لو انت مش حاسس بمكانك في الملعب"
الزمالك يعيد الأهلي لـ"سيناريو بيراميدز" في الدوري
ليلة بيضاء.. الزمالك يستغل أخطاء الأهلي ليعرضه للخسارة الأولى بـ3 ضربات
أمير مرتضى: الزمالك رد على المشككين.. وفزنا على الأهلي بالثلاثة بـ 10 لاعبين
الإسماعيلي يُعلن وصول التونسي فخر الدين بن يوسف
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