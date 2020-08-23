مصدر يوضح لمصراوي مدة غياب عبد الشافي بسبب الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن خضوع محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأبيض، لعمليه جراحية خلال ساعات، بعد تعرضه لكسر في الترقوة خلال مواجهة الفريق أمام الأهلي.

وأكد المصدر في تصريحات لمصراوي أن الإصابة هي كسر في الترقوة ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن الملاعب مدة من ٦ لـ٨ اسابيع.

وأصيب عبد الشافي بعد كرة ثنائية مع وليد سليمان لاعب الأهلي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، ليضطر الزمالك للعب سبع دقائق مع ثمانية آخرين هم عمر الوقت بدل الضائع، منقوص العدد.

وتجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في المركز الأول بترتيب المسابقة، بينما ارتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة في الوصافة، قبل خصم ثلاث نقاط بقرار من اتحاد الكرة المصري.