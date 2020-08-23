مرتضى: "غصب عن الجنايني".. قمة الدور الأول ستُعاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه وافق على استكمال منافسات الموسم الجاري من دوري We المصري بعد الحديث عن خوفه من مواجهة الأهلي.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة Ten إلى أن المباراة التي اعتبر فريقه منسحبًا منها في الدور الأول من الدوري سيتم إعادتها، أسوة بما حدث في لقاء المصري مع الإسماعيلي منذ عدة أيام.

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وقال رئيس القلعة البيضاء: "عندما قالوا الزمالك خائف من مواجهة الأهلي قررت أن نلعب الدوري، لكن في مباراة المصري والإسماعيلي تم إتخاذ قرار بشأنها واعتبار الفريق البورسعيدي مهزوم، لكن تم التحقيق في الأمر والتراجع عنه".

وأكمل: "اللائحة تقول أن الفريق الذي لم يصل للملعب لا يعتبر مهزومًا إلا بعد التحقيق، ونحن لم يتم فتح تحقيق معنا، بعكس ما حدث مع المصري، فأقول لعمرو الجنايني ستقوم بإعادة مباراة القمة غصب عنك".

واختتم: "تقنية حكم الفيديو رحمة للاعبين، هذه التقنية ليست من إنجازات اللجنة الخماسية الحالية، بل إنها كانت اتفاق منذ وجود اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة".