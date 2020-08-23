مرتضى منصور: هدمنا أساسات الأهلي بعرضنا لرمضان.. وكنت مسالم حتى خطف كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تعمد إرسال عرض إلى هيدرسيفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي من أجل ما وصفه بـ"هدم أساسات الأهلي".

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة Ten إلى أنه كان مسالمًا حتى نجح الأهلي في خطف محمود كهربا -حسبما وصف-، رغم وجود عرض يربطه بنادي الزمالك.

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وقال منصور: "هدفي من إرسال عرض لهيدرفسيلد لضم رمضان صبحي كان لتعلية السعر، أرسلنا عرض يزيد عن الأهلي بمليون إسترليني، ومن ثم أرسل غيري عرض أكبر".

وأكمل: "عندما أتفاوض لضم رمضان، بعد رحيل لاعبين كبار مثل أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور وقبلهم عبد الله السعيد، فتجحت في هدم الأساسات في الأهلي".

واختتم: "كنت مسالم للغاية حتى -خطف- الأهلي كهربا رغم توقيعه على عقد مع الزمالك، ووقتها كان عليّ الرد على ذلك، ونجحنا في ذلك".