مرتضى منصور يضع شرطان للموافقة على احتراف مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يمانع رحيل أي لاعب عن صفوف فريقه بشرط وجود عرض يليق به وبالقلعة البيضاء.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة Ten إلى أنه وعد مصطفى محمد بالموافقة على الاحتراف بشرطين، لافتًا لعدم وجود أزمات في عقود الثلاثي طارق حامد، فرجاني ساسي ومحمود علاء.

وقال منصور: "تحدثت مع مصطفى محمد وقلت له ركز، قال لي أريد الاحتراف، فكان ردي هو أنني موافق بشرطين، أولهما الفوز على الأهلي والثاني هو التتويج بدوري الأبطال".

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وأكمل: "أي لاعب يتلقى عرض يليق به وبالنادي فلا مانع لدي نهائيًا، لن أقف أمام مستقبل أي لاعب، عبد الله جمعة سيجدد عقده غدًا، وأبلغت أوباما بأنه إذا رغب في الاحتراف فليأتي بعرض مناسب ولا مانع لدي".

وأضاف: "لا توجد أي أزمة في تجديد عقد فرجاني ساسي، ولا أزمة في عقدي محمود علاء وطارق حامد، هناك مبالغ متبقية لهم وأبلغتهم بالمجيء للحصول عليها".

واختتم: "شيكابالا أهم لاعب في الزمالك، لا توجد عروض احتراف له في الدوري الأمريكي أو غيره، اللاعب يتحدث العربية فقط، ويريد العمل كمدرب في القلعة البيضاء".