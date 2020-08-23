مرتضى منصور: وليد سليمان تعمد إصابة عبد الشافي في مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تحدث مع لاعبي فريقه قبل لقاء القمة أمام الأهلي من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة Ten، إلى أن وليد سليمان جناح الأهلي تعمد إصابة محمد عبد الشافي لاعب الزمالك خلال المباراة بعد التدخل عليه بعنف.

وقال منصور: "المباراة كانت محترمة للغاية ومختلفة عن لقاء السوبر، لأن كهربا لم يكن متواجد بها، في اللقاء الماضي بمجرد دخول لاعب الأهلي السلوكيات اختلفت".



وأكمل: "هل من المنطقي أن يضرب وليد سليمان، عبد الشافي، بهذه الطريقة، هذا هو رابع لاعب يا وليد -تخلص عليه-، هذا لا يصح، هذه كرة قدم وليس مصارعة".

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وأضاف: "اللقاء كان محترم بين الفريقين واللاعبين ولم يتعرض أحد للطرد، باستثناء وليد سليمان الذي تعمد إصابة محمد عبد الشافي لأنه لعب بدون الخاتم".

وأردف: "الأهلي -مش بعبع-، خسرنا مباراتين فقط في عهدي أحدهما كان -متباع- من أحمد الشناوي، هذا الفوز كان معنوي بعدما صرفت 16 مليون جنيه للاعبين قبل اللقاء".

واختتم: "أتحدث مع اللاعبين كإنهم أبنائي وأخوتي الصغار، لدينا مدير فني على أعلى مستوى، ومشرف على الكرة ممتاز ولكنه دائمًا ما يتم الهجوم عليه".