كارتيرون: لن نفرط في الدوري.. ولست راضيًا عما حدث مع عبد الشافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن فريقه كان يهدف لتحقيق الفوز على الأهلي في دوري We المصري في محاولة للحفاظ على المركز الثاني بالمسابقة.

وأشار كاتيرون في تصريحات في المؤتمر الصحفي بعد لقاء القمة أمام الأهلي، إلى أن الإصابة التي تعرض لها محمد عبد الشافي في اللقاء ليست مرضية بالنسبة له.

وقال المدير الفني للزمالك: "كنا نهدف للفوز على الأهلي وهو ما حدث بالفعل، الفترة الماضية كانت مضغوطة بشدة بالنسبة لنا بسبب التدريبات والمعسكرات المتتالية".

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وأكمل: "لن نفرط في الدوري ولكن علينا أن نكون واقعيين، نحن الآن ننافس على المركز الثاني، وسوف نستمر في المنافسة حتى خط النهاية".

وأضاف: "إصابة عبد الشافي قوية وتحتاج لفترة علاج طويلة ولست راضيًا عما حدث معه، فهو مهم بالنسبة لنا ولا أريد الحديث عن إصابته أكثر من ذلك".

واختتم: "إصابة عبد الشافي تحتاج لفترة علاج طويلة، لكننا نمتلك عبد الله جمعة الذي يمكنه أن يكون خيار جيد لنا في الفترة المقبلة".