أحمد جلال إبراهيم: مصطفى محمد صالح نفسه بالتسجيل في مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، إن الفريق كان متخوف من فيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي، لكن استطاع اللاعبون تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وحقق نادي الزمالك فوزًا على الأهلي بثلاثة أهداف لواحد، مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة 21 من دوري We المصري.

وتجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في المركز الأول بترتيب المسابقة، بينما ارتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة في الوصافة، قبل خصم ثلاث نقاط بقرار من اتحاد الكرة المصري.

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وقال أحمد جلال خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد : "كنا متخوفين من كورونا، لكن الفريق كان صامد اليوم، كما أن مصطفى محمد صالح نفسه في مباراة القمة أمام الأهلي".

وأضاف، أن الزمالك ظهر أمام الأهلي في أعلى مستوى والفوز تحدي قوي للتتويج بافريقيا، كنا نلعب بـ10 لاعبين وسجلنا في الأهلي".

واختتم تصريحاته:" مجلس إدارة الزمالك لم يبخل على اللاعبين في اي شيء من مكافأت ومستحقات".