تقرير.. الزمالك يعتاد إحراج الأهلي بعد الـ"8 العجاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كتب الزمالك الخسارة الأولى لغريمه الأهلي بعد الفوز بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي أقيم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الأسبوع الـ21 من مسابقة دوري we المصري.

الزمالك واصل تفوقه على الأهلي خلال السنوات الأخيرة، فالفريق الأبيض منذ الفوز بهدفين دون رد ضمن الأسبوع الـ29 من مسابقة الدوري خلال عام 2007 لم يعرف الفوز لمدة 8 سنوات متتالية في مختلف البطولات سواء كانت محلية أو أفريقية (حقق الأهلي الفوز في 12 مباراة مقابل 9 تعادلات).

لكن ومنذ عام 2015 وجه الزمالك عدة ضربات للأهلي في جميع المسابقات بداية من الدوري أو كأس مصر بجانب السوبر المصري.

- البداية ببطولة:

الزمالك في نهائي كأس مصر نسخة عام (2015) استطاع أن يحقق اللقب بعد الفوز الذي جاء على حساب الأهلي بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب (بتروسبورت)، حيث سجل الهدفين باسم مرسي.

وكتب الزمالك خلال هذا العام ثنائية الدوري وكأس مصر ليخرج الأهلي من هذا الموسم مفتقدًا بطولة محلية بعدما كان حقق لقب السوبر في بداية الموسم على حساب الزمالك بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.

- بطولة جديدة بثلاثية:

عاد الزمالك للعام الثاني على التوالي ليتفوق على الأهلي في نهائي كأس مصر خلال ولاية المدرب الأسبق مؤمن سليمان، فالفريق الأبيض احتفظ ببطولة الكأس بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب (برج العرب).

ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق باسم مرسي (هدفين) ومصطفى فتحي هدف، في المقابل سجل عبد الله السعيد هدف الأهلي الوحيد من ضربة جزاء.

- تتويج سوبر:

عام (2017) شهد تتويج محلي جديد للزمالك على حساب الأهلي من خلال الحصول على لقب السوبر المصري في اللقاء الذي أقيم على ملعب (محمد بن زايد) بالعاصمة الإماراتية (أبوظبي).

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المباراة انتهت نتيجتها في الوقت الأصلي بالتعادل السلبي لكن ركلات الترجيح وقفت بجانب الأبيض ليحسمها بنتيجة (3-1).

وحقق الزمالك لقب السوبر في ولاية المدرب محمد حلمي على حساب مدرب الأهلي الأسبق حسام البدري.

- فوز أول:

بعد عام 2007 لم يحقق الزمالك الفوز على الأهلي في مسابقة الدوري، لكن بعد غياب دام 11 عامًا استطاع الفريق الأبيض أن يحقق الفوز بمسابقة الدوري.

الزمالك حقق الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد في ولاية المدرب خالد جلال والذي جاء على حساب المدرب الأسبق للأهلي حسام البدري.

هدفي الزمالك سجلهما كاسونجو كابوتجو وأيمن حفني، في المقابل أحرز وليد سليمان هدف الأهلي الوحيد من ضربة جزاء.

- عام استثنائي:

خلال العام الحالي كتب الزمالك الفوز على الأهلي مرتين الأولى في مسابقة السوبر المصري والذي أقيم على ملعب (محمد بن زايد) بالعاصمة الإماراتية (أبو ظبي).

الزمالك فاز على الأهلي بركلات الترجيح (4-3) بعد نهاية اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل السلبي، ليتوج الأبيض بلقب السوبر في ولاية المدرب الحالي باتريس كارتيرون.

وعاد الزمالك في ولاية كارتيرون ليذيق الأهلي طعم الخسارة الأولى في الدوري بعد الفوز الذي حسمه الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن حسابات الأسبوع الـ21.