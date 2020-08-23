مرتضى منصور: الزمالك استكمل الدوري من أجل الفوز على الأهلي ‏

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه أكمل الدوري الممتاز ووافق على استنئاف الفريق منافساته من أجل الفوز على الأهلي.
وأضاف منصور في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك:" على الأهلي أن يحمد الله أن لاعبي الزمالك لم يصلوا لملعب القاهرة في لقاء الدور الأول بسبب السيول".
وأوضح:" هؤلاء هم شباب الزمالك مثل أسامة فيصل صاحب الهدف الثالث في القمة الذين كانوا سيهزمون الأهلي في الدور الأول".
كما طالب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اتحاد الكرة المصري بمراجعة تاريخ وليد سليمان، لاعب الأهلي ووقائع تعمده لاصابة اللاعبين على حد قوله.
وقال مرتضى على شاشة قناة الزمالك عقب حسم القمة:" أطالب بإيقاف وليد سليمان واتخاذ اتحاد الكرة اجاء ضده بعد تعمد اصابة محمد عبدالشافي".
وواصل:" لاعب الأهلي تسبب في انهاء مسيرة 3 لاعبين في الدوري المصري من قبل".
وأنهى تصريحاته:" عندما قام بخلع الخاتم من أصابعه فاز الزمالك".
كما وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر للاعبي فريق الكرة بالنادي عقب الفوز على الأهلي بالقمة بثلاثية قائلاً:" لاعيبتي رجالة والجهاز الفني على أعلى مستوى".
وأضاف مرتضى منصور عبر شاشة قناة الزمالك:" أشكر أمير مرتضى المشرف العام على المكرة والذي جعل سيد عبدالحفيظ يلف حول نفسه اليوم في مباراة القمة ويدور حول الفار".
وواصل:"أحمد وأمير لا يناما من أجل خدمة جماهير الزمالك والجمعية العمومية للنادي، يتركان كل شىء من أجل اسعاد أنصار النادي".
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