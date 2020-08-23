مرتضى منصور: الزمالك استكمل الدوري من أجل الفوز على الأهلي ‏

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه أكمل ‏الدوري الممتاز ووافق على استنئاف الفريق منافساته من أجل ‏الفوز على الأهلي.‏

وأضاف منصور في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك:" على الأهلي ‏أن يحمد الله أن لاعبي الزمالك لم يصلوا لملعب القاهرة في لقاء الدور ‏الأول بسبب السيول".‏

وأوضح:" هؤلاء هم شباب الزمالك مثل أسامة فيصل صاحب الهدف ‏الثالث في القمة الذين كانوا سيهزمون الأهلي في الدور الأول".‏

كما طالب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اتحاد الكرة ‏المصري بمراجعة تاريخ وليد سليمان، لاعب الأهلي ووقائع تعمده ‏لاصابة اللاعبين على حد قوله.‏

وقال مرتضى على شاشة قناة الزمالك عقب حسم القمة:" أطالب بإيقاف ‏وليد سليمان واتخاذ اتحاد الكرة اجاء ضده بعد تعمد اصابة محمد ‏عبدالشافي".‏

وواصل:" لاعب الأهلي تسبب في انهاء مسيرة 3 لاعبين في الدوري ‏المصري من قبل".‏

وأنهى تصريحاته:" عندما قام بخلع الخاتم من أصابعه فاز الزمالك".‏

كما وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر للاعبي ‏فريق الكرة بالنادي عقب الفوز على الأهلي بالقمة بثلاثية قائلاً:" لاعيبتي ‏رجالة والجهاز الفني على أعلى مستوى".‏

وأضاف مرتضى منصور عبر شاشة قناة الزمالك:" أشكر أمير مرتضى ‏المشرف العام على المكرة والذي جعل سيد عبدالحفيظ يلف حول نفسه ‏اليوم في مباراة القمة ويدور حول الفار".‏

وواصل:"أحمد وأمير لا يناما من أجل خدمة جماهير الزمالك والجمعية ‏العمومية للنادي، يتركان كل شىء من أجل اسعاد أنصار النادي".‏