محمد جودة عن مروان محسن: لن أدافع عنه.. لا يستحق التواجد بالأهلي

أكد محمد جودة، لاعب الأهلي السابق، أنه لا يقدر على الدفاع عن مروان محسن مرة أخرى.

وقال جودة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي

هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لن أقدر على الدفاع عن مروان محسن مرة أخرى، حصل على فرص كثيرة للغاية لكنه لم يثبت أي جدارة إنه يستمر بالفريق".

وأكمل : "عندما تهدر مثل هذه الفرص السهلة فأنت تتحمل النتائج، من المفترض أن مهاجم وقائد الأهلي يسجل من أرباع الفرص".

