وليد عبداللطيف: كارتيرون واجه الأهلي بنفس سيناريو السوبر المصري

أكد وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق أن كارتيرون المدير الفني للفريق، واجه الأهلي بنفس طريقته في لقاء السوبر بالاعتماد على الهجمة المرتدة في ظل وجود سرعات جيدة بالفريق. جيدة بالفريق. وقال وليد في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد : " فايلر خاض المباراة بثلاثة لاعبين في وسط الملعب لتعويض الغيابات الذي يعاني منها. المباراة بثلاثة لاعبين في وسط الملعب لتعويض الغيابات الذي يعاني منها. واضاف أنه يأخذ عليه بأن يخوض المباراة بطريقة لعب لم يتأقلم عليها اللاعبون. واتم أن كان هناك اخطاء كثيرة بسبب طريقة اللعب لعدم اعتياد الأهلي على هذه الطريقة.



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