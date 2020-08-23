وليد صلاح عبد اللطيف ينتقد مروان محسن ويطالب بتوقيع عقوبة عليه

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، أن تصرف مراون محسن في هجمة الأهلي تدل إنه غير محترف بالمرة.
وقال وليد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هانيحتحوت عبر قناة صدى البلد: "لابد من توقيع عقوبة قوية على مروان محسن بعد هذه الفرصة، فهذا موقف لاعب غير محترف بالمرة".
وأتم: "كان من المفترض أن يرى الوضع داخل الـ18 ولا يتراجع، كما أنه مش مكسر الدنيا عشان يزعل إن بادجي ملعبش الكورة ليك".
يذكر ان الزمالك هزم الاهلي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.
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