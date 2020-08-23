أحمد مرتضى: كارتيرون رجل الصعاب.. والناشئين مكسب اللقاء

أشاد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، بلاعبيه عقب فوزهم على الاهلي بالدوري.

وقال منصور خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:" لاعبو الابيض كانو على قدر المسئولية، مجلس الادارة لم يبخل عليهم بشيء.

واردف: لعبنا "ناقصين" عقب اصابة عبد الشافي، والناشئين كانو مكسب اللقاء اليوم، هذا الامر يحسب لأمير مرتضى لانه صاحب فكرة الاعتماد على الناشئين.

واكد: مجلس ادرة الاهلي تقدم لي بالتهنئة عقب المباراة، وهذا يدل على الروح

واشار: كارتيرون اثبت جدارة في المباريات الهامة، سننافس حتى النهاية.

واردف: المنافسة على بطولة افريقيا هدفنا، نصب كامل تركيزنا في اقتناصها.

وانتقل بالحديث عن مؤمن زكريا مؤكدا انه كان يتمنى تواجده خلال مباراة اليوم.

واتم حديثه: قضية كهربا تم حسمها وننتظر الاستئناف، لم نكن نمانع بيعه للاهلي بشكل مباشر. عليهم بشيء.واردف: لعبنا "ناقصين" عقب اصابة عبد الشافي، والناشئين كانو مكسب اللقاء اليوم، هذا الامر يحسب لأمير مرتضى لانه صاحب فكرة الاعتماد على الناشئين.واكد: مجلس ادرة الاهلي تقدم لي بالتهنئة عقب المباراة، وهذا يدل على الروح الرياضية واشار: كارتيرون اثبت جدارة في المباريات الهامة، سننافس حتى النهاية.واردف: المنافسة على بطولة افريقيا هدفنا، نصب كامل تركيزنا في اقتناصها.وانتقل بالحديث عن مؤمن زكريا مؤكدا انه كان يتمنى تواجده خلال مباراة اليوم.واتم حديثه: قضية كهربا تم حسمها وننتظر الاستئناف، لم نكن نمانع بيعه للاهلي بشكل مباشر.

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