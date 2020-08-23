محمد جودة عن مروان محسن: "لن أدافع عنه.. لا يستحق التواجد بالفريق"

أكد محمد جودة، لاعب الأهلي السابق، أنه لا يقدر على الدفاع عن مروان محسن مرة أخرىن، مشيراً أن اللاعب لا يستحق التواجد داخل النادي الأهلي.
وقال جودة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلاميهاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لن أقدر على الدفاع عن مروان محسن مرة أخرى، حصل على فرص كثيرة للغاية لكنه لم يثبت أي جدارة إنه يستمر بالفريق".
وأكمل : "عندما تهدر مثل هذه الفرص السهلة فأنت تتحمل النتائج، من المفترض أن مهاجم وقائد الأهلي يسجل من أرباع الفرص".
يذكر أن النادي الاهلي خسر امام الزمالك بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
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