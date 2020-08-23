ضياء السيد: الأهلي يحتاج مدافع من سنتين

قال ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر سابقا، إن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحتاج للتدعيم بلاعب في مركز المساك بعد إصابة محمود

متولي.

وأكد ضياء السيد في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "الأهلي

لا يحتاج مساك حاليا فقط ولكن يحتاج منذ سنتين، والأهلي قام بتجربة 16 لاعب ولم ينجحوا".

وأوضح: "لا يوجد مساك يصلح للأهلي في مصر، ولكن أنا قولت الحل في أوروبا الشرقية أو أمريكا اللاتينية".