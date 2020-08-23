قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن أمير مرتضى، مدير الكرة بنادي ميت عقبة، نجح في القضاء على الأزمات داخل النادي وخاصة بين المدير الفني للفريق ومجلسالإدارة.
وأكد حمادة أنور في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "أمير مرتضى هوحلقة وصل ناجحة بين مرتضى منصور رئيس النادي وكارتيرون مدرب الفريق وهو ما منع الأزمات".
وأوضح: "كان في الوقت السابق نرى أزمات بين المدرب ومجلس الإدارة وذلك اختفى بفضل أمير مرتضى والزمالك نجح بعدها لفصل الإدارة عن الجهاز الفني
كانت هذه تفاصيل خبر عضو الزمالك: أمير مرتضى منع الأزمات بعزل المدرب عن مجلس الإدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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