أشاد عضو مجلس ادارة نادي الزمالك “أحمد مرتضى”، بلاعبيه عقب فوزهم على الاهلي بثلاثة أهداف مقابل هـدف في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال منصور خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: “باتريس كارتيرون اثبت جدارته في المباريات الهامة، وسننافس على بطولة الدوري المصري حتى النهاية”.
وأضاف: “لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسئولية، ومجلس الادارة لم يبخل عليهم بشيء”.
وأكمل: “مجلس إدارة الاهلي تقدم لي بالتهنئة عقب المباراة، وهذا يدل على الروح الرياضية”.
وواصل :”لعبنا بعشرة لاعبين عقب اصابة محمد عبد الشافي، والناشئين كانوا مكسب اللقاء اليوم، هذا الامر يحسب لأمير مرتضى لانه صاحب فكرة الاعتماد على الناشئين”.
وأكمل:” المنافسة على بطولة دوري أبطال أفريقيا هدفنا، نصب كامل تركيزنا في اقتناصها”.
وأتم: “قضية محمود كهربا تم حسمها وننتظر الاستئناف، لم نكن نمانع بيعه للاهلي بشكل مباشر”.
..
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مرتضى: كارتيرون رجل الصعاب.. وهدف الزمالك المنافسة على دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.