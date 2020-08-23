أحمد مرتضى: كارتيرون رجل الصعاب.. وهدف الزمالك المنافسة على دوري أبطال أفريقيا

أشاد عضو مجلس ادارة نادي الزمالك “أحمد مرتضى”، بلاعبيه عقب فوزهم على الاهلي بثلاثة أهداف مقابل هـدف في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال منصور خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: “باتريس كارتيرون اثبت جدارته في المباريات الهامة، وسننافس على بطولة الدوري المصري حتى النهاية”.

وأضاف: “لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسئولية، ومجلس الادارة لم يبخل عليهم بشيء”.

وأكمل: “مجلس إدارة الاهلي تقدم لي بالتهنئة عقب المباراة، وهذا يدل على الروح الرياضية”.

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وواصل :”لعبنا بعشرة لاعبين عقب اصابة محمد عبد الشافي، والناشئين كانوا مكسب اللقاء اليوم، هذا الامر يحسب لأمير مرتضى لانه صاحب فكرة الاعتماد على الناشئين”.

وأكمل:” المنافسة على بطولة دوري أبطال أفريقيا هدفنا، نصب كامل تركيزنا في اقتناصها”.

وأتم: “قضية محمود كهربا تم حسمها وننتظر الاستئناف، لم نكن نمانع بيعه للاهلي بشكل مباشر”.

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