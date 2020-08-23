ميدو: مروان محسن يحتاج علاج نفسي.. وسيد عبد الحفيظ “فكهاني كلام”

قال نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو،، ان مهاجم النادي الاهلي مروان محسن يحتاج إلى تأهيل نفسي.
وأوضح أحمد حسام ميدو في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة “النهار” مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: “مروان حصل على فرصة كاملة بتغيير 3 مدربين وهو لم يطور أداؤه، ويركز ويرد على الانتقادات في السوشيال ميديا وهو يحتاج لتأهيل وعلاج نفسي”
وأشار: “مصطفي محمد لاعب من نوعية الكبار لانه نجح في إحراز هدف جديد جعل فريقه في المقدمة مرة أخرى”.
وتابع: “أما على الجانب الآخر فإن مروان محسن يحتاج لعلاج نفسي في الاهلي لاستعادة مستواه”.
وتابع ميدو حديثه عن مدير الكرة بالنادي الاهلي “سيد عبد الحفيظ“، ووصفه بأنه “فكهاني كلام”.
وأوضح: “عبدالحفيظ فكهاني كلام ونجح في الموسم الماضي في تشتت نادي الزمالك بجر أمير مرتضى للإدلاء بالتصريحات الإعلانية المثيرة للجدل، وهو ما تسبب في هزائم الزمالك بالفترات الماضية وخاصة الموسم الأخير”.
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